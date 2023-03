Proovisõit: taas veidi uuenenud Dacia Duster – peamiselt mõistlik auto

Proovida võtsin täisvarustuses (ehk Journey paketiga) kuuekäigulise automaatkäigukastiga variandi, millel nimeks Duster TCE 150 EDC ja hinnaks 22 990 eurot. Sellel autol on nüüd küljes uus Dacia logo, esiosa on saanud uued Y-kujulised tuled ning kolmemõõtmelise efektiga radioaatorivõred, Y-kujuga on ka tagumiste tulede signatuur:

Mis on mõistlik

Selle auto mõistlikkuse all pidasin silmas seda, et mingisugust luksust selle auto puhul loota ega otsida ei maksa, samas on mingil määral kõik vajalik rahuldaval tasemel olemas. On võtmevaba kesklukustus, on väiksemapoolsem (8-tolline diagonaal) puutetundlik multimeediaekraan koos nelja külje vaatelise kaamerapildiga, esiistmete soojenduski ning kojameeste vihmasensorgi tekkinud.

Auto on ka linnamaasturlikult kõrge ja see eestlastele teatavasti väga meeldib, hea metsateedelgi ja lahtilükkamata kõrvaltänavatelgi kulgeda. Kliirens on lausa 214 sentimeetrit, nii et see iseenesest mitte sugugi suur (4,3x1,8 m) auto on päris kõrgele tõstetud. Külavaheteede mudaralli järel näeb see auto välja umbes selline:

Turvalisuse ja juhiabisüsteemide hulgas leiame pimenurga hoiatuse, automaatse avariipidurdussüsteemi, mäeltstardiabi, parkimisandurid, püsikiirusehoidja (ei ole adaptiivne) ja kiirusepiiraja. Sõidurežiimidest on olemas üksnes tava- ja eco-režiim.

Külgpeeglid on nüüd sellele versioonil samuti soojendusega ja parkimisel automaatselt kokkuklapitavad. Elektriliselt tõstetavad-langetatavad on nüüd ka tagumiste uste klaasid. Pagasiruum on keskmiselt mahukas:

Auto keskkonsool on kõrge ning selle kohal olev käetugi on ette-taha liigutatav. Auto esiistmed on alguses harjumatult kõrge asendiga, kusjuures kõrgust saab muuta üksnes juhiistmel. Istmete vahelt leiame sellise õõnsuse, mille funktsiooni ei ole ma seni suutnud tuvastada - kohvitops ega pudel sinna igal juhul ei mahu, autopult ka mitte: