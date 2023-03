Eesti mobiiliekspert soovitab: kuidas nutitelefoni kiiremaks teha

„See kõlab kõige lihtsama ja tavalisema soovitusena, aga see on nii, sest see päriselt töötab! Millal sa viimati oma mobiiltelefoni reaalselt välja lülitasid? Nutiseadme taaskäivitamine puhastab vahemälu sinna kogunenud ebavajalikust ajutisest infost ning tekitab taas ruumi, et seade saaks kiiremini töötada,“ rääkis Samsung Eesti tootekoolitaja Kirill Kozlov.

Ekspert leiab, et iga rakendus telefonis võib kasutaja telefoni aeglustada. „Kustuta kõik rakendused, mida sa ei kasuta, et sellega seadme mälu vabastada. Samuti tasub vaadata, millised rakendused pidevalt taustal töötavad, kuid pole reaalselt vajalikud,“ ütles ta ja märkis, et Androidi seadmetel on olemas sätete all ka funktsioon, mis kasutamata rakendusi tuvastab.