BMW 5. seeria mudelivalikusse lisanduvad täiselektrilised mudelid

„Täiselektriline BMW i4 M50 näitas, kuidas BMW suudab elektriauto puhul pakkuda täiuslikku dünaamikat,“ ütles BMW AG juhatuse esimees Oliver Zipse. 544-hobujõuline i4 M50 suudab paigalstardist kiiruseni 100 kilomeetrit tunnis kiirendada 3,9 sekundiga, kombineeritud elektrikulu jääb WLTP tsükli kohaselt 100 kilomeetrise distantsi puhul vahemikku 22,5–18,1 kWh. See võimaldab ühe laadimisega läbida 416 kuni 521 kilomeetrit.

Uued BMW 5. seeria sedaanid valmivad Alam-Baieris asuvas Dingolfingi tehases, mis on ettevõtte suurim Euroopa tehas. Tehases on autosid valmistatud 1973. aastast, kaasajal valmivad seal BMW 7. ja 8. seeria luksusmudelid ning täiselektriline iX. Dingolfingi tehas on koduks ka ettevõtte elektriajamisüsteemide kompetentsikeskusele, mille tööülesannete hulka kuulub nii elektrimootorite kui BMW i5 kõrgepingeakude tootmine.