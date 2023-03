TikToki keelamise ümber keerleb pingeline arutelu. Tankler: Kui USA teeks otsa lahti, tuleks EL ilmselt kaasa

USA ametnikud, nagu ka paljude teiste riikide ametnikud, on mures, et TikTok edastab kogutud andmeid kasutajate kohta Hiina valitsusele. Hiina seevastu süüdistas USA-d valeinformatsiooni levitamises ja TikToki mahasurumises ning süüdistas valitsust ülereageerimises, kui USA käskis föderaalametnikel eemaldada TikTok valitsuse poolt välja antud seadmetest. „Kui ebakindel võib olla selline maailma tippsuurriik nagu USA, et kardab niimoodi noorte lemmikrakendust?“ ütles pressiesindaja Mao Ning.