Tansaanias levib uus surmav haigus

Tansaania kinnitas teisipäeval oma esimesed Marburgi viirushaiguse juhtumid, pärast kui riigi loodeosas Kagera piirkonnas tehti laboratoorsed testid seoses uute haigusjuhtude ja surmajuhtumitega, teatas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO).

Tansaania riiklik tervishoiulabor analüüsis kaheksa inimese proove, kellel tekkisid ägedad sümptomid, sealhulgas palavik, oksendamine, verejooks ja neerupuudulikkus. Viis kaheksast haigestunust, sealhulgas üks tervishoiutöötaja, surid haiguse tagajärjel. Ülejäänud kolm saavad ravi. Kokku on tuvastatud 161 haigestunut, keda hetkel jälgitakse.

„Tansaania tervishoiuasutuste jõupingutused haiguse põhjuse kindlakstegemiseks näitavad selgelt, et nad on otsustanud tõhusalt reageerida haiguspuhangule,“ ütles WHO Aafrika piirkondliku direktor ja arst Matshidiso Moeti ning lisas: „Töötame koos valitsusega, et rakendada kontrollmeetmeid, peatada viiruse levik ja lõpetada haiguspuhang võimalikult kiiresti.“

WHO toetab tervishoiuministeeriumi plaani saata Kagerasse erakorraline meeskond, kes viiks läbi edasisi epidemioloogilisi uuringuid. Erakorraline meeskond keskenduks aktiivsete juhtude leidmisele kogukonnas ja kohalikes tervishoiuasutustes, et tuvastada rohkem haigestunuid ja pakkuda neile kiirelt ravi.

See on esimene kord, kui Tansaanias Marburgi juhtumeid tuvastatakse. Samas on riik viimase kolme aasta jooksul pidanud reageerima muudele tervishoiualastele hädaolukordadele, nende hulgas COVID-19, koolera ja dengue. WHO 2022. aasta septembris läbi viidud strateegiline riskianalüüs näitas, et riigis on nakkushaiguste puhangute risk „kõrge“ kuni „väga kõrge“.

„Praeguseks saadud õppetunnid ja eelmiste haiguspuhangute ajal tehtud edusammud peaksid riigi jaoks olema heaks abiks seistes silmitsi uue väljakutsega,“ ütles Moeti. „Me jätkame tihedat koostööd riiklike tervishoiuasutustega, et saaksime elusid päästa.“