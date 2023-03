Hullemad kaevurid kui mutionu ise: Hollandi raudteedel seisab liiklus mägraurgude tõttu

Riigi raudteid hooldava ettevõtte ProRaili tegevjuht John Voppen ütles, et mäkrade tõttu on liiklus juba teist korda nädala jooksul seisma pandud. Ta märkis, et selle probleemi lahendamiseks võib kuluda kaua aega, kuna remondiks on vaja saada luba loomade elu häirimiseks. Viimastel päevadel tehtud uuringud on näidanud, et mägrad on sel aastal kaevanud tavapärasest palju aktiivsemalt, millel on otsene mõju raudteeliikluse ohutusele, selgitas ProRaili juht.