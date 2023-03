Maailma Terviseorganisatsioon hoiatab kooleraohu eest kogu maailmas

WHO juhtis tähelepanu haiguspuhangute kasvavale arvule ja nende geograafilisele laienemisele. Terviseorganisatsioon tuletas meelde ka, et puuduvad kooleravaktsiinid ja muud vajalikud ressurssid. „WHO hindab riski globaalsel tasandil väga kõrgeks,“ rõhutasid eksperdid.

Organisatsioon lisas, et koolerapuhangutest on teada andnud 24 riiki. Enamik neist asub Aafrikas ja Lähis-Idas.

Varem on WHO teatanud, et paljudes riikides on koolerasse suremus varasemast suurem. Seega oli 2021. aastal keskmine koolerasse haigestumus 1,9 protsenti (Aafrikas – 2,9 protsenti), mis oli enam kui 10 aasta rekordnäitaja.