Geeniteadlased on dešifreerinud Beethoveni DNA, kuid tema surma põhjust kindlaks teha ei õnnestunud

Cambridge'i ülikooli geeniteadlased on dešifreerinud saksa helilooja Ludwig van Beethoveni DNA, kuid pole suutnud kindlaks teha tema surmapõhjust. Tristan Beggi juhitud teadlased analüüsisid helilooja juuksesalke, mida säilitatakse erakogudes (kokku on selliseid juuksekarvu 8, kuid autentseks tunnistati vaid 5) ning geenijärjestuse põhjal selgusid, mis haigused Beethoven põdes, teatas BBC.

Siiski õnnestus neil välja selgitada, et Beethovenil oli geneetiline eelsoodumus maksahaigustele ning elu lõpus haigestus ta B-hepatiiti.

Nagu ütles Tristan Begg, jõudsid teadlased helilooja viimase 10 eluaasta jooksul tehtud muusikat uurides järeldusele, et Beethoven tarvitas regulaarselt alkoholi, kuid teadlastel oli raske hinnata, kui palju. „Enamik tema kaasaegseid ütles, et 19. sajandi alguse Viini standardite järgi jõi ta mõõdukalt, kuid suure tõenäosusega oli tegemist alkoholidoosidega, mida praegu peetakse kahjulikuks,“ sõnas geneetik. „Kui alkoholi tarbimine oli pikka aega kõrge, siis geneetilise eelsoodumuse tõttu võib see põhjustada maksatsirroosi,“ rääkis teadlane.