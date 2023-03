Sõidab ja lendab: kuidas näeb välja hiinlaste leiutatud üherattaline droon, mis lendab?

Zhejiangi ülikooli teadlased on loonud üherattalise, mis suudab lennata. Oma loomingu ristisid nad Roller-Quadrotoriks. See ühendab kvadrokopteri liikumisvabadust ja maapealse sõiduki pikka kasutusiga. „Lennu ajal töötab see kvadrokopteri-funktsioonis ja tõstejõu annab sellele neli propellerit. Maapinnal on see tavaline mootoriga üherattaline, mis on suuteline ületama takistusi, säästes võrreldes lennurežiimiga energiat,“ selgitavad teadlased oma leiutise tööpõhimõtet.