KUULA | „Istmesoojenduse“ 156. osa: kes teeb valmis elektriauto rahvale?

Alustame kütuserubriigist - naftabarreli hind käis väga madalal ja see kajastub ka posti otsas. Lisaks liiklusmõte, mis puudutab ummikuid ja teistega arvestamist, aga mitte ainult...

Teada on kõik Maailma aasta auto finalistid kõigis kategooriates- käime nad kõik läbi, mitmeid finaliste Euroopas saada polegi. Võitjad selguvad 4. aprillil.

Sisepõlemismootoriga autode müügikeeld aastast 2035 ja lähenevad Euro 7 nõuded kütavad kirgi mitmel rindel, Austrias võib karta lausa valitsuskriisi. Sõna on võtnud ka paljud suurtootjate esindajad, ohus on nii populaarsed mudelid kui tuhanded töökohad, rääkimata autode märgatavast kallinemisest juba ammu enne 2035. aastat.

Suuri tooteuudiseid on nii Volkswagenilt, Fordilt kui Citroënilt. Üks neist esitles uut elektriautot, millel on potentsiaali tõesti massidesse minna, kui see sellisel kujul ka tootmisse jõuab. Hinnad peaks algama 25 000 euro juurest, müük juba 2025.