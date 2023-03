Teadlased on jahmunud: öine taevas Maal on muutunud liiga heledaks

Rahvusvaheline teaduskogukond nõuab madalal orbiidil asuvate satelliitide megakonstellatsioonide nagu Elon Muski Starlinki süsteemi keelustamist, kuna need toovad kaasa valgusreostuse ja takistavad astronoomide uurimistööd. Sellest kirjutab The Guardian.

Teaduslikes väljaannetes avaldatud artiklite seerias löövad teadlased öötaeva ülevalgustamise ümber häirekella. Mõned astronoomid võrdsustavad selle probleemi kahjulike nähtustega nagu tubaka- ja naftalobi, mille suhtes peaks kehtima valitsuse määrus. „Ühiskonnale saadava vahetu või pikaajalise kasu ja kahju skaalal, vaatamata satelliitide konstellatsioonide levimisele, ei tohiks me nende keelustamise võimalust tagasi lükata. Vastupidi, leiame, et tagajärjed ja riskid on liiga suured, et välistada sellist võimalust,“ leiavad teadlased.