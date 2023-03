ChatGPT looja Sam Altman kardab oma juturoboti tõttu inimkonna pärast

ChatGPT arendaja OpenAI juht Sam Altman väljendas muret tehisintellektiga assistendi võimaliku mõju pärast inimkonnale. Altman tunnistas, et GPT-4 kätkeb endas tõelist ohtu, kui satub valedesse kätesse. Altman rõhutas, et ChatGPT vastab ainult inimese korraldustele ja on tema täieliku kontrolli all. „Kuid on neid, kes võivad eemaldada piirangud, mille oleme sellele kehtestanud, selle tõttu peab ühiskond välja mõtlema, kuidas ta sellele reageerib,“ rääkis Altman ABC Newsile.