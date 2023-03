INSENER VASTAB | Kas kõiki nõukogudeaegseid elamuid on mõttekas renoveerida? Äkki on targem uus ehitada?

Nõukogude ajal ehitati Eestisse üle 20 000 hruštšovka ning selle Brežnevi-aegse moderniseeritud analoogi, milles elab Eurostati järgi rohkem kui 60% Eesti elanikest. Nendest kaasajastatud on tühine osa. Hruštšovkad on oma kvaliteedilt viletsad - eelkõige need, mis paneelide puudusel tehti tellistest - ja nende energiatõhusus on halb. Mis saab neist nüüd tulevikus?