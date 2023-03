2023. aasta õnneindeksi suurim üllataja on Leedu, Eesti asub 31. kohal

Eesti lähiriikidest on tõusu teinud Leedu, kes paikneb 20. kohal. See on hea näitaja, sest möödunud aastal oli Leedu 34. kohal. Eesti on pingereas 31. (möödunud aastal oli Eesti 36. kohal) ja Läti 41. kohal. USA asub 15. kohal, Saksamaa 16. kohal, Suurbritannia19. kohal. Prantsusmaa langes kahekümne parema hulgast välja, langedes 21. kohale. Huvitava tõusu on läbi teinud Venemaa, kus rahvas sõjast ja muudest hädadest vaatamata tunneb ennast õnnelikumana kui mullu: Venemaa tõusis 80. kohalt 70. kohale. Edetabelis viimastel kohtadel on Afganistan ja Liibanon, olles vastavalt 137. ja 136. kohal.