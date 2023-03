Proovisõit | Škoda Karoq – kui puudusi peab otsima suurendusklaasiga

Tšehhi firma keskmine kõikjalsõitja on olnud tootmises juba 2017. aastast. Tegu pole autoga, mis on mõeldud pakkuma emotsioone ringrajal, vaid liikumisvahendiga tavainimesele, kelle nõudmised ei ole ülemäära kõrged. Ehitatud on ta mõistagi MQB moodulplatvormile, mida jagab näiteks Octavia, Scala, Golfi, Tiguani ja Atecaga.

Karoq läbis näovärskenduse 2021. aastal ning ehkki uuendused pole eraldivõetuna suured, sai koondtulemus parem kui üksikute komponentide summa. Välis- ja sisekujunduses tehtud muudatuste tulemusel on uuel Karoqil hoopis moodsam ja agressiivsem, kuid ka küpsem välimus. Uuenesid iluvõre ja LED-esituled ning esikaitseraud sai pisut teise kuju. Samuti on auto tagaosas nüüd hoopis kenama disainiga tagatuled, uus tagumine kaitseraud ja tagatulesid ühendab kroomitud riba.

Sees on ruumi piisavalt

Ehkki Karoqit ei peeta suureks linnamaasturiks ka euroopalikus mõistes, on sisemuses piisavalt avarust. Esiistmel on ruumi igas suunas küllaga ja kurta pole olukord ka taga, kuhu mahuvad ära isegi kahemeetrised reisijad. Tagumised istmed on edasi-tagasi nihutatavad, millest on pikakoivalistel kindlasti kasu, ehkki Tiguaniga võrreldavat põlveruumi sealt ei leia.

Esiistmed näevad välja üsna sportlikud, aga seal on omapära – need pakuvad küll puusade piirkonnas korralikku külgtuge, aga õlgade kõrgusel see praktiliselt puudub. Kurvis ei pea iste juhti kuigivõrd kindlalt paigal, ent kurvisõit polegi Karoqi suunitlus. Oma roll on ka kõrgemal isteasendil, mis siin autoklassis tundub loomulik.

Sõitjateruumis on ohtralt panipaiku, mis võimaldab mugavalt leida ruumi nii joogile, rahakotile kui ka paljudele muudele pisiasjadele. Telefonile sobib koht käigukangi ees, kus asub ka juhtmevaba laadija. Pagasiruum mahutab 521 liitrit kaupa, mis on välismõõtmete ja ruumika sõitjateruumi kohta üllatavalt suur ning samas väga optimaalse kujuga. Kontsernikaaslane Volkswagen Tiguan pakub 615 liitrit, Seat Ateca aga 510.