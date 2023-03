VIDEO | Maad tabas võimsa päikesepurske lööklaine

Päikese kaugemal poolel toimus nii võimas purse, et selle lööklaine jõudis Maale. Sellest kirjutab Science Alert. Päikesel on viimase nädala jooksul leidnud aset väga võimsaid purskeid, aga see, mis juhtus paar päeva tagasi, oli neist suurim.

Portaali andmetel registreeris Päikese jälgimisega tegelev kosmoseobservatoorium 12. märtsil suurel hulgal Päikese kaugemalt küljelt välja paisatud materjali. Paisuv krooniaine pilv lendas Päikesest väljapoole kiirusega 2127 kilomeetrit sekundis.

Pursked, sähvatused ja krooniaine väljapaiskumised Päikesel pole haruldased, kuid see juhtum oli midagi erilist. Portaali andmeil ei jõua Päikese kaugemal pool toimuvad pursked tavaliselt Maani, sest need on suunatud vastassuunda. Aset leidnud purse oli aga nii intensiivne, et selle tabasid meie planeedi ümber tiirlevad satelliidid.

Päikese aktiivsuse suurenemine on väidetavalt seotud päikesetsükli tipu lähenemisega, mis on ligikaudu 11-aastane tsükkel, mille jooksul Päikese aktiivsus saavutab haripunkti ja hakkab vähenema. „Me liigume Päikese maksimumi poole, tõenäoliselt järgmise aasta või paari jooksul, kui Päike on kõige aktiivsem, täis päikeselaike ja paiskab välja võimsaid purskeid,“ kirjutatakse artiklis.