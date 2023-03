Proovisõit | Volkswagen ID.Buzz – imekaunis muinasjutt neile, kes (veel) usuvad jõuluvana

ID.Buzz ei olegi oma olemuselt väikebuss, vaid pigem on tegu klassikalise mahtuniversaaliga. Segment, mida veerand sajandit valitses Sharan , vajas kiiret täitmist, sest ka rohepöörde ajastul on perede nõudmised jäänud suuresti samaks, vaid jõuallikad ja hinnalipikud on teistsugused. Multivan üksi sellega hakkama ei saa.

Sajandivahetus oli autotööstuses nostalgitsemise aeg. Mõned tootjad võtsid tagasivaatamist väga tõsiselt, arvates, et mineviku taaselustamine vooluliinilt lahkuvate uute autode näol on suurepärane mõte. Ostjad aga leidsid teisiti ning küsitava kvaliteedi ja niru funktsionaalsusega sõidukite müüginumbrid jäidki kiratsema.

ID.Buzzi reklaam toob välja tõe – asjata otsite pildilt LSD-st pilves pikajuukselist hipit. Plakatil oleva härrasmehe ülikorrektses soengus on kõvasti halli, taustal kohustuslike komponentidena kaunis naine ja kaks varateismelist last. Tegelik sihtgrupp on seal! Enamgi veel, ligi pool ID.Buzze tellitakse kaubikutena – muinasjutud hipibussist on vaid neile, kes (veel) usuvad jõuluvana.

Imetlusväärne disain

Volkswagen väärib siirast tunnustust selle eest, et konservatiivne firma tõi seeriatootmisse auto, mis on väga sarnane algsele kontseptsioonile, samas kaotamata sidet tänapäevaga. ID.Buzz on midagi täiesti teistsugust võrreldes liiklusvooga meie teedel. Selle võime tähelepanu haarata on uskumatu.

Vaid ühe käe sõrmedel on võimalik kokku lugeda neid, kes ei süttinud seda autot nähes, ehkki neid siiski oli. Samas pole võimalik kokku lugeda, kui mitu naeratust see auto mõne päeva jooksul esile kutsus, sest ID.Buzz, eriti kahevärvilisena, on lihtsalt unikaalne silmarõõm!

Testiauto oli rohevalget karva ja samad heledad toonid jätkusid ka sisemuses. See süvendab avaruse tunnet niigi ruumikas sõidukis, aga te ilmselt ei taha teada, missugune näeb välja heleda nahaga kaetud rool paari aasta pärast. Suur hulk kõva plastikut on paratamatus, kuid see on kvaliteetselt kokku pandud ja ei häiri. Munakivitesti läbis ID.Buzz hindele „viis miinus“, mis on bussi kohta supertulemus!

Sisemuses on ohtralt laekaid ja sektsioone asjade paigutamiseks, aga ka nutikaid elemente nagu eemaldatav kastikujuline keskkonsool ja väike hoiukoht rooli all. Juhtmevaba mobiiltelefoni laadimine ja USB-C pordid on tänapäeval elementaarsed, kuid esiistmete alla saab lisatasu eest 230V pistikupesad. Põneva lahendusena muutub avaneva ukse sisevalgustuse värv avanemise indikaatorina punaseks.