Rattaeksperdid soovitavad: milline sõidumõõtja lenksu külge panna

Päevad on juba pea sama pikad kui ööd ja iga rattasõbra jaoks tähendab see, et aeg on oma kaherattaline keldrist välja vedada, kevadhooldus teha ja miks mitte sellele ka uusi kasulikke vidinaid külge kruvida. Täna uurime Eestis tegutsevate rattapoodide abil, milline võiks olla üks tubli ja praktiline rattakompuuter väga erineva tasemega sõitjatele.