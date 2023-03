VIROLOOG VASTAB | Kas COVID-19 pandeemia Eestis on läbi saanud?

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus teatas esmaspäeval Thomas Francis Jr.-nimelise medali üleandmistseremoonial: „Olen kindel, et ühel hetkel selle aasta jooksul saame öelda, et COVID-19 kui rahvusvahelist muret tekitav rahvatervise hädaolukord ja pandeemia on läbi.“