Ülioluline sündmus: üleeile tuli välja ChatGPT uus versioon, mis lubab teha eesti keele digisuurkeeleks

EKI keeletehnoloogi Tiiu Üksiku selgituse kohaselt on GPT-4 hiiglaslik tehnoloogiline samm edasi selles suunas, et arvutiga saaks suhelda tavalises vabas inimkeeles, sealhulgas väiksemates keeltes nagu eesti keel.

„Islandil viidi läbi katse, kus paarkümmend vabatahtlikku korrigeerisid GPT-4 esialgu kohmakaid islandikeelseid vastuseid. Hämmastavalt kiiresti hakkas GPT-4 keeleoskus paranema ning peagi õppis süsteem suhtlema korrektses islandi keeles. Sama on võimalik teha ka eesti keelega. Seega tehnoloogilised takistused näivad olevat sisuliselt kadunud, et eesti keel oleks digimaailmas samasugune suurkeel nagu näiteks inglise keel,“ selgitas ekspert.

„Palju kurdetakse, et eesti keelt ahistab kantseliit, mida võimendavad kohmakad toortõlked. Rõõmusõnum on see, et sellesama lihtsa meetodiga oli võimalik panna GPT-4 kasutama ladusat, rikast ja isegi poeetilist islandi keelt. Näiteks oli katse lõpuks võimalik anda masinale ülesanne esitada päringule vastus islandi rahvaluule värsis, millega GPT-4 saigi kenasti hakkama,“ rääkis Üksik.

EKI keeletehnoloog Silver Vapper lisas, et GPT-4 võtab erinevalt eelkäijatest juba vaikimisi arvesse, mis keeles on küsimus esitatud, ning arvestab vastuse leidmisel kultuurikontekstiga.

„Kui küsida eesti keeles, kes on kaitseväe juhataja, saab GPT-4 aru, et jutt käib Eesti kaitseväest, ning nimetab Martin Heremit. Islandi katse tulemused lubavad arvata, et GPT-4-le on võimalik selgeks teha ka näiteks eestikeelsed kõnekäänud ja muu kultuuritaust,“ rääkis keeletehnoloog.

„Oluline on rõhutada, et GPT-4 olemasolu loob eesti keelele võimalusi, aga ei tee midagi meie eest ära. Eesti keeletehnoloogid ja ettevõtted peavad ise võtma GPT-4 aluseks ning ehitama selle peale eestikeelseid rakendusi. Aga üleeile – meie emakeelepäeval – muutus äppide ja robotite heas eesti keeles suhtlema panemine senisest oluliselt lihtsamaks ja odavamaks,“ ütles Vapper.