Google Street View autod asuvad taas Eestit üles pildistama

Google’i autod hakkavad üle Eesti sõitma alates 21. märtsist ning sõltuvalt ilmastikust võivad autod üle Eesti pilte teha kuni septembrini 2023. Piltide puhul on esmatähtis selge ilm, päikese kõrgus ja piisava valguse olemasolu, et objektid piltidel jääksid selged ning et hoonetele ei jääks varje.