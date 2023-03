Auve Tech müüs oma esimese isejuhtiva auto Jaapanisse

Suursaadik Matsumura Yukihiko sõnul on esimese Eestis loodud auto müük Jaapanisse ajalooline samm, kuna Jaapani autotööstus on väga arenenud ning Jaapani kliendid väga nõudlikud. „See, et Eesti inseneride arendustöö vili on Jaapanis konkurentsis, on suureks komplimendiks kogu Eesti riigile,“ lisas Matsumura.