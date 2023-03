WHO juht Tedros Ghebreyesus: COVID-19 pandeemia lõppeb 2023. aastal

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus on kindel, et 2023. aastal COVID-19 pandeemia lõppeb ja sellest haigusest tingitud eriolukorra režiim maailmas tühistatakse.

Vastava avalduse tegi ta Thomas Francis juuniori-nimelise medali üleandmise tseremoonial. Auhind anti talle panuse eest tervishoidu. Ghebreyesuse avalduses, mida levitab WHO pressiteenistus öeldakse järgmist: „Olen kindel, et ühel hetkel selle aasta jooksul saame öelda, et COVID-19 kui rahvusvahelist muret tekitav rahvatervise hädaolukord ja pandeemia on läbi.“

Ta meenutas, et 11. märtsil möödus täpselt kolm aastat sellest hetkest, mil WHO esimest korda teatas, et COVID-19 ülemaailmset levikut võib iseloomustada pandeemiana.

WHO seisukohast oli tema sõnul aga palju olulisem hetk, mil organisatsioon kuus nädalat varem, 30. jaanuaril 2020, kuulutas koroonaviiruse leviku rahvusvahelist probleemi kujutavaks rahvatervise hädaolukorraks. „Praegu oleme kindlasti palju paremas olukorras kui kunagi varem,“ teatas Ghebreyesus.

Ta juhtis tähelepanu asjaolule, et esmakordselt on iganädalane surmajuhtumite arv väiksem kui siis, kui WHO kasutas kolm aastat tagasi esimest korda SARS-CoV-2 leviku kohta sõna „pandeemia“. „Paranemine on märkimisväärne,“ lisas Ghebreyesus.

Pandeemia „õppetundide“ hulgas, millest tuleks õppida, nimetas ta tervishoiusse, teadusuuringutesse ja rahvusvahelisse koostöösse investeerimise tähtsust.