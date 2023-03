Üllatav avaldus Samsungilt: ärge jätke ööseks mobiili laadima

„Senini on paljudele jäänud harjumuseks panna on mobiil laadima just öösel, kuid tegelikult pole see akule kõige parem. Tänapäevased nutiseadmed kasutavad peamiselt liitiumioonakusid, millele ei meeldi ülekuumenemine ja see põhjustab akumahutavuse vähenemist,“ vahendas Samsung Eesti tootekoolitaja Kirill Kozlov tootja seisukohta.

Selle asemel tasub Samsungi teatel akut laadida pigem vähehaaval päeva jooksul. See ei kuumuta akut üle ning ülikiirete laadijatega piisab juba kümmekonnast minutist, et seadet jälle mitu tundi kasutada.

„Tegelikult on ka nii, et liitiumioonakud töötavad kõige efektiivsemalt just siis, kui nad on täis laetud 50–80% ulatuses. Seega tegelikult ei tasugi neid täiesti täis laadida,“ selgitas Kozlov.

Samuti pole tema sõnul soovitatav telefoni laadimisega samal ajal seadet kasutada. See paneb sellele veelgi suurema koormuse ja tõstab temperatuuri.

Kozlov soovitab alati kasutada ka mobiilitootja enda laadijaid, kuna need sisaldavad just selle margi omadusi arvestavaid turvasüsteeme, mis kaitsevad ülepinge ja muude akut kahjustada võivate juhtumite eest. Samuti on nii tagatud, et laadimine toimub kõige optimaalsema kiirusega ja seadmele ohutult.