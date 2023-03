VIDEO | Jaapanlased on püstihädas „sushiterroristidega“ - kellega on tegu?

Restoranide jaoks on sushiterroristid muutunud tõeliseks nuhtluseks. Pärast ühte sotsiaalmeedia videot teatas Sushiro kett, et tema emaettevõtte aktsiad langesid korraga 5%. Teised restoranid asusid kiiruga oma äri ümber korraldama – mõned peatasid konveierid ja hakkasid külastajaid teenindama tavapärasel viisil. Teine kett, Kura, otsustas mitte alla anda ja proovib huligaane tuvastada tehisintellekti abil.

Ka võimude kannatus on katkenud. Politsei asus uurima restoranide turvavideoid ja on juba arreteerinud kolm sushiterroristi, kellest kaks postitasid sotsiaalmeediasse kümnesekundilisi videoid konveieril oleva toidu rikkumisest. Noored ise on juba kõik üles tunnistanud ja selgitanud, et tahtsid lihtsalt lõbutseda. Nüüd aga ootab neid kohus kriminaalkoodeksi paragrahvi järgi, mis näeb ette karistust äritegevuse takistamise eest.