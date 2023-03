NASA teadlased ennustavad maailmale uusi ja laastavaid katastroofe

Uuringu kohaselt on looduskatastroofide intensiivsus kogu maailmas, alates pikaajalistest põudadest kuni tõsiste üleujutusteni, viimase kahe aastakümne jooksul kasvanud, kuna keskmised temperatuurid on tõusnud rekordtasemele.

Uuringu juhtiv autor ja NASA hüdroloog Matthew Rodell vaatles 20 aasta satelliidiandmeid aastatel 2002–2021 ning analüüsis ilmastikunähtuste suurust, kestust ja tõsidust – kui palju on need tavalisest niiskemad või kuivemad.

Teadlased leidsid, et nende ekstreemsete sündmuste intensiivsus ja sagedus on kasvanud alates 2015. aastast, mil algas suundumus rekordiliselt soojade aastate poole. „Kui maailma kliima soojeneb, näeme kõigi märgade ja kuivade perioodide suurenenud globaalset intensiivsust, mis tähendab, et need on sagedasemad, suuremad ja üldiselt raskemad,“ ütleb teadlane.