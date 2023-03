Suur avastus: Tartu teadlased leiutasid lüliti, mis muudab tavalise bakteri kuulekaks rakuvabrikuks

Uurimistööd vedav Tartu ülikooli molekulaarse mikrobioloogia kaasprofessor Arvi Jõers märgib Fortele, et see ei ole liialdus, kui öelda, et valkude tootmise valdkonnas on see tehnoloogiliselt viimase 20–30 aasta suurim edasiminek. Varem polnud keegi sellist tehnoloogiat kasutanud, see võimaldab hoopis teistsugust lahendust.