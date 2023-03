VIDEO JA FOTOD | Teadlased ja tudengid hakkavad arendama Eesti esimest kuukulgurit

Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi kosmosetehnoloogia osakonna juhataja Mihkel Pajusalu sõnul on lähiajal Kuule jõudmas palju kulgureid, millega tehakse teadusuuringuid ning NASA Artemise kosmoseprogramm on kosmosetehnoloogia arendamisele andnud hoogu juurde nii era- kui avalikus sektoris.

„Pikemas perspektiivis on Kuu hea vaheetapp Marsi missioonideks valmistumisel. Nii et kui alustame Eestis praegu kuukulguri arendamist, on meil hiljem vajalikud oskused ja tehnika, et kandideerida ka Marsi missioonidesse,“ ütles Pajusalu.

Esimene samm on teostatavusuuring, et selgitada välja, millist kuukulgurit oleks võimalik Eestis ehitada ja realistlikult Kuu pinnale toimetada ning millised on Eesti tööstuse ja teadlaste huvid oma tehnika Kuul katsetamiseks.

Projekti lähtepunkt on kuupsatelliitidest (nagu ESTCube) inspireeritud KuupKulgur, mida hetkel arendatakse tudengiprojektina ning millest on juba valminud esimene prototüüp. Eesti tööstuse poolelt on hetkel kaasatud Crystalspace OÜ ja LightCode Photonics OÜ ning läbirääkimised on käimas ka teiste Eesti ettevõtetega projektis osalemiseks.

Kosmosekaameraid arendava Crystalspace’i asutaja Jaan Viru sõnul on seni Eestis arendatud satelliite, kaameraid ja tarkvara, see on aga järgmine samm Eesti kosmosetööstuse jaoks.

„Üle-eelmisel aastal valmistasime koos mitme Eesti ettevõtte ja Tartu observatooriumiga kaamerad NASA Kuu missiooni jaoks. See projekt avab lihtsama tee Eesti tehnoloogia jõudmiseks ka teistele kulguritele või maanduritele, mis läheksid Kuule või näiteks ka Marsile, sest tehnoloogiat saab ka juba enne lendu Kuu kontekstis katsetada,“ rääkis Viru.

Projekti läbiviimiseks loodud MTÜ KuupKulgur juhi Hans Terase sõnul on eestlased edu korral ühes seltskonnas valitud ettevõtete ja instituutidega üle terve maailma.