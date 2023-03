Xiaomi tõi müügile uue tipptelefoni nimega 13, kaamera valmis koostöös Leicaga

Nii Xiaomi 13 kui Xiaomi 13 Pro telefonil on kolmekordne kaamera koos sisseehitatud optiliste (3X) objektiividega. Tavamudeli põhikaamera on 50-megapiksline ja esikaamera 32-megapiksline. Xiaomi 13 Pro kaamerasüsteem ulatub 14 mm kuni 75 mm fookuskauguseni, samuti 23 mm lainurk kaamerast, millel on ülisuur ühetolline IMX989 sensor.