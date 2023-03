VIDEO | Eesti juurtega astronaut naasis koos kolleegidega maale: ootame juba järgmist korda

Kokku kestis Nicole`i ja tema kolme kolleegi missioon viis kuud, vahendab CNN. Naasti kapsliga, mis maandus Mehhiko lahes. Neil olid vastas päästelaevad, mille meeskonnad nad veest välja aitasid. Lisaks Nicole`ile olid ühes astronaudid Josh Cassada, Koichi Wakata ja Anna Kikina.

Oli see alles sõit, muljetas Nicole vahetult pärast maandumist. „Oleme õnnelikud, et oleme kodus. Ja ootame juba järgmist korda,“ märkis ta.

Ühtekokku oli Nicole ja ta meeskond kosmoserännakul 157 päeva. Rahvusvahelise kosmosejaama pardal tegid nad maakerale tiiru peale 2512 korda ja läbiti enam kui 100 miljonit kilomeetrit, vahendab Yahoo.

Forte on varem kirjutanud, et Nicole on üks kaheksast inimesest, kelle NASA 2013. aastal 6000 soovija hulgast välja ­valis ning järgnevatel aastatel Maa orbiidile, asteroidile või koguni Marsile lendamiseks välja koolitas.

1977. aastal Californias sündinud ja seal üles kasvanud Nicole'i vanaisa oli eestlane Helmuth Aunapu, kes emigreerus USAsse 1920ndatel. Ameerika Ühendriikides püüab aga eelkõige tähelepanu tõik, et tema ema on pooleldi indiaanlane. See teeb Mannist esimese indiaani päritolu naise, kes kosmosesse sõitis.

„Loomulikult ma olen väga uhke,“ kommenteeris naine saavutust eelmisel aastal Reutersile. „On tähtis, et me tähistame oma erinevusi ja eriti, et me anname seda nooremale põlvkonnale edasi.“

2016. aastal käis Ekspress Nicole`il külas. Millest unistad ilmaruumi lendamisel enim, uuris ajakirjanik. „Kosmoses käinud astronaudid räägivad, et kui nad mõnda aega pärast starti Maale tagasi vaatavad, on neile avanenud jalustrabav vaatepilt ning vallandunud emotsioon, mida on raske kirjeldada: Maa paistab sealt ülalt pisikese sinise kerana, mille ümber laiub lõputu pimedus. Hajuvad poliitilised jõujooned ja sõjarinded, on lihtsalt üks inimkond oma ülimalt hapras süsteemis. Kui enamik inimesi kas või korra elus seda vaatepilti oma silmaga kogeks, oleks maailm palju parem paik elamiseks,“ rääkis ta toona.