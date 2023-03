Proovisõit | Maserati Ghibli – elav klassika

Maserati Ghiblile lähenedes taban end taas mõttelt – kui ilus see sportsedaan on. Viimase mudelivärskendusega omandas see moodsama välimuse ning teise kümnendisse jõudnud mudel varjab oma vanust – meenuvad võrdlused Jennifer Anistoni või Madonnaga. Ja võib-olla pole mudelit nooremaks muutnud mitte ainult värskendused, vaid see, et Ghibli välimus on ajatu.

Oh Itaalia. Kes veel mõtleks ärisedaanile raamideta aknad panna? Avan ukse ja esimese asjana tunnen midagi, mida pole ammu isegi uues autos kogenud. Naha lõhn. Ärge saage minust valesti aru – enamasti on lõhna puudumine või üsna neutraalne plastilõhn sõitjateruumis hea auto tunnus. Siin on tunne, nagu kannaksin oma lemmiknahkjakki.

Möödunud ajastuga seoseid tekitava lõhna kõrval apelleerib ka sõitjateruumi nuppude rohkus minevikumälestustele. Võib-olla oleksin mõni aasta tagasi öelnud, et see on miinus, sest ekraanid ja puutepaneelid on nii mugavad! Ei ole mugav, nupud on paremad. Isegi kui need võeti 2000. aastate keskpaiga Chryslerilt. Kuid arvestades asjaolu, et uutest autodest on nuppude leidmine üha keerulisem, on mul hea meel kõigi üle, mis oma funktsiooni täidavad.

Ligi 110 000-eurose hinnasildiga BMW 3. seeriast veidi suuremal sedaanil tuleb omanikule muidugi rohkem pakkuda. Kui selle autoga müügisalongis tuttavaks saada, võib jääda veidi alaväärne mulje. Kuid Maserati, nagu iga teinegi puhtatõuline itaallane, ei tegele staatika, vaid dünaamikaga. Aitab sõitjateruumi piidlemisest, on aeg selle 330 hobust vabaks lasta.

See GT versioon on varustatud Grecale’st tuntud, samuti Alfa Romeo Stelvio ja Giulia liiniga jagatud baasmootoriga, milleks on kaheliitrine neljasilindriline turbomootor, mis on ühendatud kaheksakäigulise ZF-i automaatkastiga. Ja kui Alfas toodab ta 150-280 hobust, siis Maseratis laseb ta hõlpsalt lahti 330-pealise karja.