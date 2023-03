Fotol on näha Grom-E1le iseloomulikud õhus avanevad tiivad. Samas on sellel 594 kg kogumassiga ja 315 kg lõhkepeaga relval erinevalt tavalistest planeerivatest pommidest ka reaktiivmootor, mis võimaldab tegevusraadiust suurendada. Venemaa enda allikad väidavad, et Grom-E1 lennuulatus on kuni 120 km. Ilma mootorita vetsioonil Grom-E2 on lõhkepea 165 kg raskem, ning lennuulatus kuni 65 km. Kuna Vene kaitseministeerium polnud Grom-E2est eriti huvitatud, siis on Ukrainas tehtud fotodel pigem näha Grom-E1.