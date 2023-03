VIDEO | Hobiastronoom Jaapanist filmis Kuu kokkupõrget 12-meetrise meteoriidiga

Jaapani hobiastronoom Daichi Fujii jäädvustas meteoriidi kokkupõrke Kuuga. Kokkupõrke hetkel oli Kuu pinnal näha ere sähvatus. Kokkupõrge leidis aset 23. veebruaril 2023 kell 15.14 meie aja järgi. Oletatakse, et meteoriit langes Pitiscuse kraatrist loodes asuva Ideler L kraatri lähedale. Ekspertide sõnul oli meteoriidi läbimõõt 12 meetrit.

Meteoriitide kukkumist Kuule saab Maalt jälgida, kui meteoriidi mõõtmed on piisavalt suured, ja kokkupõrge toimub piirkonnas, mis on meie planeedi poole. Kokkupõrkekohta on nüüd plaanis pildistada Kuu orbiidil tiirleva NASA LRO uurimisjaama või India Kuu-sondi Chandrayaan 2 abil. Tänu kokkupõrkele loodavad teadlased saada uusi andmeid Kuu pinna kohta.