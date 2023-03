Maale lähenev asteroid võib rikkuda sõbrapäeva - astronoomid teatasid võimaliku kokkupõrke aja

50-meetrise läbimõõduga asteroid, mida tuntakse nime all 2023 DW, võib tabada Maad. Teadlased prognoosivad, et see võib teoks saada 2046. aasta sõbrapäeval ehk 14. veebruaril.

CBS Newsi andmetel leidis Euroopa Kosmoseagentuur asteroidi 2023. aasta 26. veebruaril ja arvutas välja, et tõenäosus, et see Maad tabab on 1:607. Samuti arvestas agentuur välja, et asteroid võib meie planeedile kukkuda 23 aasta pärast ning täpselt sõbrapäeval.

Teadlased on arvanud DW 2023 ohtlike kosmoseobjektide nimekirja, mis võivad Maale mõju omada. Nad arvavad siiski, et asteroid ei kujuta endast ebatavaliselt kõrget ohtu ja, et kokkupõrke tõenäosus on äärmiselt ebatõenäoline ega avalikkusel pole põhjust selle pärast muret tunda. Samal ajal on 2023 DW nimekirjas oleva 1448 asteroidi seas ainus, mille puhul on riskid „üle nulli“.