Poolas saab nüüd ravimeid osta Eestis väljastatud digiretseptiga

„2020. aastal avas sama võimaluse eestlastele ka Soome ja sellest ajast kuni tänaseni on seal eestlaste poolt digiretseptiga ravimeid ostetud üle 8400 korra,“ rääkis Pruul. „Eestis on soomlaste poolt digiretseptiga ravimeid ostetud aga juba üle 20 000 korra.“

Keskmine teenuse kasutamise sel aastal on olnud 31 ostu päevas.

Pruul ütles, et lähiaastate plaani kohaselt saab digiretsepte kasutada 25 Euroopa riigis. „Eestile lähemad riigid, kes veel teenusega liitunud ei ole, nagu Läti, Leedu ja Rootsi, on aktiivselt sellega tegelemas ning loodetavasti on ka neil juba lähitulevikus võimalik teenusega liituda.“