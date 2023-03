Ukraina tõusis maailma suuruselt kolmandaks relvaimportijaks

Kui võtta aluseks viieaastane periood ehk aastad 2018–2022, siis on Ukraina impordimahult maailmas 14. kohal. Ukraina relvaimport moodustas neil aastail 2,0 protsenti ülemaailmsest relvaimpordist.

Mis puutub suurematesse relvade eksportijatesse, siis öeldakse uuringus, et kui ülemaailmses relvaekspordis on pikka aega domineerinud USA ja Venemaa, siis lõhe nende kahe vahel on viimastel aastatel oluliselt suurenenud.