Kihises, lahustus, voolas ja reageeris - raketlased uurisid keemiat

Esimese ülesande puhul oli tiimide laudadel kaks lähteainet ning mitmed muud ained. Lähteainele 2 lisati esmalt lähteainet 1, seejärel seepi ning siis uuesti lähteainet 1. Raketlastel tuli leida, mis on selle reaktsiooni saadused ning need molekulide mudelitena kohtunike lauale viia. Mõnel tiimil oli raskusi söögisooda keemilise valemi meenutamisega, kuid see oli ülesande lahendamiseks oluline teadmine. Siniste tiimil toimusid kõik ajureaktsioonid õigesti ning nende pakutud lahendus tõi neile esimese ülesande võidu.