USA plaanib karmistada kontrolli Hiinasse mineva kiipide ekspordi üle

Bideni administratsioon töötab selle nimel, et karmistada piiranguid pooljuhtide tootmise seadmete ekspordile Hiinasse. Sellest kirjutab Bloomberg, viidates olukorraga kursis olevatele allikatele. Märgitakse, et USA valitsus on teavitanud Ameerika ettevõtteid oma kavatsustest ja lubanud, et kavatseb uutest piirangutest teada anda juba järgmisel kuul.