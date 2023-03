CNN: Venemaa on sõja algusest korduvalt saatnud Iraanile Ukrainas saagiks saadud lääne relvi

CNNi vestluskaaslaste sõnul on NATO, USA ja teiste lääneriikide valitsused viimase aasta jooksul fikseerinud mitmeid juhtumeid, kui Vene väed said saagiks liitlastelt Kiievile tarnitud väikeseid, kaasaskantavaid relvi. Eelkõige käib jutt Ameerika Javelini tankitõrjesüsteemidest ja Stingeri õhutõrjesüsteemidest. Enamikul juhtudel saatis Venemaa trofeerelvad Iraani, kus need võeti uurimiseks osadeks, väidavad CNNi allikad. CNNi allikad viitavad sellele, et Iraani sõjavägi üritab nendest relvadest oma versiooni luua. Moskva omakorda peibutab sellega Teherani jätkama Venemaa sissetungi toetamist, usuvad CNNi vestluskaaslased.

USA ametnikud ei pea probleemi suureks ega süsteemseks, kuid tunnistavad, et selliseid saadetisi on raske jälgida. CNNi andmetel on Ukraina sõjaväelased sõja algusest saati Pentagonile teatanud kõigist juhtumitest, kus Vene väed on Ameerika relvi enda kätte saanud. Pole selge, kas Iraan on suutnud Ukrainas saagiks võetud USA arendusi edukalt kasutada oma relvade loomisel. Varem on Teheranil õnnestunud lääne tehnoloogiat kopeerida. Näiteks põhineb Iraani juhitav tankitõrjerakett Toophan Ameerika raketil BGM-71 TOW. Iraan on kopeerinud ka õhk-õhk rakette Phoenix ja Sidewinder, õhk-maa raketti Maverick ning maa-õhk raketti Hawk. Ka näiteks Iraani droonide loomise lähtekohaks on enamasti olnud Iraani kätte sattunud Ameerika ja Iisraeli droonide jäänused.