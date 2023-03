EKSPERT SELGITAB | Kas Bahmutis kordub ukrainlaste jaoks kurikuulus 2015. aasta Debaltseve kott?

Bahmuti linn Ida-Ukrainas on kolmest küljest venelaste poolt sisse piiratud, venelased on linna sisse tunginud ja idapoolsed linnaosad vallutanud. Kõige hullem on see, et linna minevad varustusteed on Vene armee tulekontrolli all. Paljudele näib, et korduda võib 2015. aasta stsenaarium, kus Vene armee lõikas Bahmuti lähedal asuvas Debaltseve linnas läbi Ukraina armee ainsaks varustusteeks olnud Slovjanskisse mineva maantee ning Debaltseves olnud suur Ukraina armee väegrupp jäi kotti. Debaltseve lahing oli toonase sõja viimane suur lahing, pärast seda allkirjastasid ukrainlased nende jaoks ebasoodsa Minsk-2 leppe.