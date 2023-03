Soomlastel on mõõt täis: elektritõukse tuleb ohjata, või muidu…

Elektrilised kergliikurid on osutunud keskseteks osalisteks inimkannatanutega avariide lisandumisel: paaril viimasel aastal on kõikjal Euroopas, kus on kasutusel elektritõuksid, suurenenud vigastatute ja hukkunute hulk.

Ühelt poolt on elektrilised kergliikurid justkui keskkonnasõbralik alternatiiv autoga linnas sõitmisele, teisalt ei suudeta ohjeldada kasutajaid, kellest suur osa ei tunne seadust, lähevad lenksu purjuspäi või jätavad sõiduki suvaliselt vedelema.

Soomlastel on lõõg täis: nende transpordi- ja sideministeerium tuli välja analüüsiga, mis näitab, et elektritõuksitajatele saaks päitsed pähe panna üsna ruttu, kui noppida seadustest välja viis punkti ja nõuda nende täitmist ka kergliiklejatelt.

Soomes on hinnanguliselt umbes miljon elektritõukside kasutajat, seega puudutaksid seadusemuudatused umbes igat viiendat soomlast, kaudselt aga kõiki liiklejaid, kes kergliikuritega kokku puutuvad.

Hooletu parkimine ja purjus sõitjad

Ministeeriumi hinnangul on suurimaks probleemiks tõukside hooletu parkimine: vedelevad metallikolakad on ohtlikud nii vaegnägijatele, vanuritele, lapsekäru lükkajatele kui ka kõigile teistele, kes kõnniteel liiguvad.

Suvaline vedelema jätmine on rendirataste probleem, oma isiklikku vara inimesed nii ei kohtleks. Rendifirmad on proovinud ka Eestis leida lahendusi tõukside ohjamiseks, paraku on hooajal kõik kohad neid ikka täis.

Teine suur probleem on lenksu haaramine purjuspäi: rendifirmad lihtsalt ei ole võimelised kasutajate kainust kaugjuhtimise teel hindama. Kui autorooli purjusena pigem ei istuta, siis elektritõuks on hea vabandus, et koju minna. Purjus tõuksija on ohuks nii iseendale kui ka teistele liiklejatele.

Tõuksijad ei näi midagi teadvat ohutusest ja seadustest: kiiver oleks kukkumise korral elupäästja, mitmekesi liikurlauale ronimisest loobumine hoiaks ära vigastusi. Rääkimata sellest, et tõuksile kehtivad liikluses samad reeglid mis teistele rattalistele, aga see ei lähe kasutajatele lihtsalt korda.