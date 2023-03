Paljulubavad uuringutulemused: uus luuvähi ravim kasvatab elulemust 50%

Luudest alguse saanud vähk (mitte mujalt luudesse levinud vähk) mõjutab valdavalt lapsi. Selle vastane ravi on äärmiselt kurnav ja laastavate mõjudega – alates ajast ja arust keemiaravi kokteilide ja lõpetades jäsemete amputatsiooniga. Luuvähil on komme levida kiiresti ka kopsudesse ja seetõttu on haigestunute viie aasta perspektiivi elulemus vaid 42%, kirjutab Medical Xpress.

Kuid täna ajakirjas Journal of Bone Oncology avaldatud uue uuringu tulemused näitavad, kuidas uus ravim nimega CADD522 blokeerib geeni, mis on seotud vähi levikuga hiirtel, kellele on siirdatud inimese luuvähk.

Läbimurdeline ravim suurendab teadlaste sõnul ellujäämise määra 50 protsenti, ilma et oleks vaja operatsiooni või keemiaravi. Ja erinevalt keemiaravist ei põhjusta see toksilisi kõrvaltoimeid, nagu juuste väljalangemine, väsimus ja haigus.

UEA Norwichi meditsiinikooli juhtivteadur dr Darrell Green tõdes, et primaarne luuvähk on vähiliik, mis algab luudest ja see on aju- ja neerude vähi järel kolmas kõige levinum lapseea vähk - igal aastal registreeritakse maailmas umbes 52 000 uut haigusjuhtu.

„See võib kiiresti levida teistesse kehaosadesse ja see on seda tüüpi vähi kõige problemaatilisem aspekt. Kui vähk on levinud, muutub väga raskeks seda ravida,“ ütles ta. „Nüüd oleme välja töötanud uue ravimi, mis potentsiaalselt lubab rasket ravi vältida.“

Sellest, miks ta uut ravimeetodit mõne aasta eest otsima asus, selgitab ta selles videos:

Meeskond kogus Birminghami kuninglikus ortopeedihaiglas 19 patsiendi luu- ja kasvajaproove.

Meeskond kasutas uue põlvkonna sekveneerimist, et tuvastada geneetiliste regulaatorite tüüpe, mida nimetatakse väikesteks RNA-deks ja mis olid luuvähi progresseerumise ajal erinevad. Samuti näitasid nad, et geen nimega RUNX2 aktiveeritakse primaarse luuvähi korral ja et see geen on seotud vähi levikuga.

Nad töötasid välja uue ravimi nimega CADD522, väikese molekuli, mis blokeerib RUNX2 valgu toimet, ja katsetasid seda hiirtel.