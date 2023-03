Jah, valimiste infosüsteeme on sõltumatult auditeeritud, kuigi EKRE väidab vastupidist. Audit on kättesaadav siin .

Selle lõppjäreldustes ütleb KPMG, et on valimiste infosüsteemide ja nendega seotud protsesside osas tuvastanud 14 puudust ja mittevastavust, millest 3 on keskmise riskitasemega, 4 on madala ning 7 väga madala riskitasemega.