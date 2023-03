Mõru pill: Jaapani uusim kosmoserakett tuli otse-eetris hävitada

Avakosmosesse sisenedes ei hakanud aga raketi teise astme mootor tööle, mistõttu andis missiooni juhtkond käsu rakett hävitada. See juhtus 15 minutit pärast teise astme käivitamist.

Jaapani kosmoseuuringute agentuur on plaaninud raketti H3 rakettide H-IIA ja H-IIB järglasena. Plaanis oli see käivitada nii valitsuse kui ka erasektori rahade abil. Jaapanlaste väitel on tegu kõige säästlikuma kosmoseraketiga.