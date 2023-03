KUULA | „Istmesoojenduse“ 154. osa: esimene avalikele teedele lubatud 3. taseme isejuhtivusega auto on...

Nädala automõte puudutab libedaid teid, rahulikku sõitu ja positiivset elamust teel Pärnust Tartusse. Teeme juttu ka elektriautode laadimisest ja sellest, kellel kodumaistest teenusepakkujatest on veel kõvasti arenguruumi, kellel aga on siiani parim laadimisrakendus ja miks.

Naistepäeva puhul on kohane vaadata, mis naised autodest arvavad. Esiteks – selgunud on maailma naiste aasta auto. Teiseks, Ameerika Ühendriikide uuring tuvastas automargid, mille ostjate seas on enim naisi. Leidub ootamatusi ja üllatajaid!