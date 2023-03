Elisa lõpetas eritariifsete perioodiliste sisuteenuste vahendamise - igakuiseid helinaid enam tellida ei saa

Kõikide klientide puhul, kes on perioodilise sisuteenusega liitunud, lõpetatakse eritasuline teenus automaatselt ning edaspidi kuvatakse liitumiskatsete peale teadet, mis viitab, et teenusega liitumine pole enam võimalik.

Evelin Tulp märkis, et kuigi osade klientide jaoks võib muutus tekitada ajutisi ebamugavusi, siis on sammu taga soov rõhutada teenuste läbipaistvus.

„Kahjuks on korduvalt ette tulnud olukordi, kus näiteks laps on lepingu sisu mõistmata liitunud mõne tasulise teenusega. Keelates sellised teenused terves võrgus aitame klientidel hoiduda ebameeldivatest üllatustest,“ selgitas ta ja lisas, et kõigil täna perioodilist teenust pakkuvatel teenusepakkujatel on jätkuvalt võimalik osutuda ühekordse tasuga teenuseid.