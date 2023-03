Stanfordi ülikooli professor peenise kiirest pikenemisest: see pole hea ega halb, aga peame jõudma selle põhjusteni

Tänavu 14. veebruaril ilmus teadusajakirjas World Journal of Men’s Health Stanfordi ülikooli teadlaste uuring sellest, kuidas on viimase kolme aastakümne vältel muutunud peenise pikkus. Selleks töötas uroloogiaprofessor Michael Eisenberg koos kolleegidega läbi 75 uuringu tulemused. Need olid toimunud aastatel 1942–2021 ning nende käigus oli uuritud 55 761 mehe peenise pikkust. Eisenbergi töörühm leidis, et erekteerunud peenise keskmine pikkus on suurenenud 29 aastaga 24%.