Sakslased võitlevad sisepõlemismootoritega autode müügikeelu vastu

Sakslased võitlevad sisepõlemismootoriga autode müügikeelu vastu: on ebatõenäoline, et nii kiiresti suudaks kõik tootjad ümber orienteeruda elektriautode tootmisele, ja puudub vettpidav tõestus, et just elekter ja mitte näiteks peaaegu süsinikneutraalsed kütused on keskkonna seisukohalt parim lahendus.

Euroopa Parlament kiitis veebruari keskel heaks sõiduautode jõuallikate süsinikdioksiidi nullheite nõudmise alates 2035. aastast: selle seadusega ei tohiks pärast tähtaja kukkumist müüa enam sisepõlemismootoriga autosid.

Otsuse heakskiitmiseks on vaja riikide heakskiitu, kuigi see on pigem formaalsus: liidu otsustele enamasti ei vaielda vastu. Antud juhul pole selleks aegagi, kell liigub kiiresti ja tootjatel on vaja ruttu midagi välja mõelda, et turgudelt mitte välja kukkuda.

Saksamaa, mis on liidu suurima autoturuga riik, lubab otsuse vetostada kui sellele ei anta tõsiseltvõetavamat sisu: nende julgust toetab teadmine, et europarlament ei olnud sisepõlemismootoritega autode müügikeeldu kehtestades üksmeelne: otsust toetas 340 parlamendisaadikut, vastu oli 279 ja 21 ei hääletanud. Ehk seis oli suhteliselt fifty-sixty.

Kuhu kadus terve mõistus?

Sakslased küsivad õigustatult, kuhu kadus terve mõistus!? 2011. aastal esitas EL ekspertgrupp aruande, mille sisuks oli fossiilsetelt energiaallikatelt üleminek keskkonnale sõbralikumatele kütustele. Asjatundjate hinnang oli, et protsess oleks lõpule viidud umbes aastaks 2050.

Euroopa Komisjon teatas teadlaste aruandest tulenevalt, et üleminek on võimalik kui kasutada fossiilkütustele kombineeritud asendust: kasutusele võiksid tulla nii elekter, bio- kui sünteetilsed kütused, metaan ning vedel gaas.