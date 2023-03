Eesti valijad on juba aastaid harjunud sellega, et just e-hääletanute valmiseelistused on need, mis valimispäeva õhtul juba kell 20:00 esimesena teatavaks tehakse. Viimastel valimistel on IT-tehnoloogia arengule vaatamata selle peale aga kulunud tunde ja me soovisime teada, miks.