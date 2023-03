FOTOD | Saksamaalt leitud kiviaegse šamaani jäänused tõestavad, et hammaste kiristamine pole hea mõte

Mesoliitikumist pärit naisšamaani matus Bad Dürrenbergis Kesk-Saksamaa on tänapäeval arheoloogide seas hästi tuntud . Naine maeti 9000 aastat tagasi koos väikelapsega, kes ei olnud tema oma. Matusepaik avastati kanalisatsioonitööde käigus 1934. aastal. See rabas avastajaid rikkaliku hauapanusega. Naise luustik oli sätitud istesse ja tema reite vahel lebasid lapse luud. Kõik oli kaetud punase ookrikihiga.

Pärast teist maailmasõda jäi leid pikaks ajaks unustusse ning see sai rohkem tähelepanu alles 21. sajandil. 2019. aastal viisid eksperdid läbi uued väljakaevamised ning naise luustikku uuriti üksikasjalikult. 2022. aasta sügisel ilmus raamat „Šamaani saladus“, mis on pühendatud Bad Dürrenbergist leitud naisele.

Surmahetkel oli naine 30-35-aastane, pikkust oli tal 165 cm. Kaariest hammastelt ei leitud, samas olid eesmised ülalõualuu lõikehambad nii kulunud, et näha olid hambakanalid. Tõenäoliselt kiristas naine oma hambaid aktiivselt rituaalide ajal. Tulemuseks oli põletik, mis haaras kogu lõualuu. Arvatakse, et see võis lõpuks viia šamaani surmani.

Otsustades kaelalülide patoloogiate järgi, olid naisel probleemid kaelaga, mille tõttu ta ei saanud end korralikult pöörata ega painutada. Teoreetiliselt oli pea teatud asendites arter kinni pigistatud, mille tagajärjel oli aju verevarustus häiritud. See tähendab, et naine võiks oma pead liigutades kiiresti viia end teadvusetuse piirile. See oli inimesele, kes võtab ühendust teispoolsuse jõududega, kahtlemata oluline omadus... See ja kahe hirvesarvest peakatte leidmine pani arheoloogid oletama, et naine oli šamaan.